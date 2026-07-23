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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» станет лучшим клубом Лондона по итогам сезона АПЛ, уверены букмекеры

Букмекеры открыли линию на итоги чемпионата Англии для лондонских клубов. Лучшим клубом Лондона по итогам сезона станет «Арсенал», уверены букмекеры.

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