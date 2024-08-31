В Хакасии полицейские и общественники помогли пойти учиться семье, в которой воспитывается пятеро детей

В Абакане в преддверии начала учебного года заместитель председателя Общественного совета при МВД по Республике Хакасия, Президент фонда имени Александра Туревича Нина Капустина, начальник подразделения по делам несовершеннолетних республиканского МВД Евгения Антипина и ветеран органов внутренних дел Олег Канайкин приняли участие во Всероссийской благотворительной акции «Помоги пойти учиться».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- На Сахалине полицейский спас тонувшую девочку, которую прибрежным течением унесло в море далеко от берега
- Морские пехотинцы ЧФ группировки войск «Север» уничтожили колонну ВСУ в приграничном районе Курской области
- В Монголии военнослужащие Вооружённых сил России и Монголии почтили память военнослужащих принимавших участие в битве на Халхин-Голе
Свежие комментарии