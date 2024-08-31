В Хакасии полицейские и общественники помогли пойти учиться семье, в которой воспитывается пятеро детей

В Абакане в преддверии начала учебного года заместитель председателя Общественного совета при МВД по Республике Хакасия, Президент фонда имени Александра Туревича Нина Капустина, начальник подразделения по делам несовершеннолетних республиканского МВД Евгения Антипина и ветеран органов внутренних дел Олег Канайкин приняли участие во Всероссийской благотворительной акции «Помоги пойти учиться».