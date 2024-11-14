Две смертельные аварии произошли в Башкирии за один день

В Башкирии за один день произошло два ДТП со смертельным исходом. Первая авария случилась на 21 км автодороги Благовещенск-Павловка, где в результате неуправляемого движения водитель автомобиля ВАЗ-2110 съехал в кювет и опрокинулся.
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