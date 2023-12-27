Тысячу открыток с видами Крыма отправили в разные регионы страны

На выставке-форуме «Россия» на стенде Республики Крым завершилась декада крымского туризма. Тысячи гостей за это время посетили стенд и познакомились с туристическим и курортным потенциалом региона, узнали много нового и интересного, поучаствовав в мастер-классах, лекциях, викторинах, концертах и розыгрышах призов.
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