Life: В Подмосковье и других регионах России началось массовое нашествие волков С конца сентября в российских регионах стали все чаще замечать волков.
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