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Россия рассматривает важный фактор при принятии решения о транзите газа

Россия рассматривает важный фактор при принятии решения о транзите газа

Россия рассматривает важный фактор при принятии решения о транзите газа Татьяна АрестоваРоссия учтет наличие спроса при решении вопроса транзита газа через Украину, заявил Дмитрий Биричевский, директор департамента экономического сотрудничества МИД России.

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