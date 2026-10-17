Возобновление работы газопроводов на Украине, по которым велись поставки газа в Европу, предлагали в ходе переговоров с чиновниками из ЕС и Украины американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, 17 октября передает со ссылкой на источники газета NYT.
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