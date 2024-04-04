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Порядка 13 миллиардов тенге выделили на все виды ремонта дорог в Караганде

Порядка 13 миллиардов тенге выделили на все виды ремонта дорог в Караганде

Приличная сумма в 13 миллиардов тенге выделена в этом году на ремонт дорог в Караганде. Замруководителя отдела КХ, пассажирского транспорта и автодорог Григорий Ботнарь рассказал, на каких улицах в этом году ждать капитальный, средний и текущий ремонты, сообщает корреспондент ekaraganda.

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