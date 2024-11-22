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Донецкая группа новостей

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Добрый вечер!

Добрый вечер!

Добрый вечер! Завтра в Донецке на 10℃❗ теплее Прогнозируется от +3℃ до +15℃ ☔ Сплошная облачность, сильный дождь • 02:00: ️ +7℃ 42 ☂️ 5% • 05:00: ️ +6℃ 44 ☂️ 2% • 08:00: ️ +9℃ 44 ☂️ 5% • 11:00: ☁️ +13℃ 44 ☂️ 11% • 14:00: ☁️ +15℃ 44 ☂️ 33% • 17:00: ☔️ +12℃ 44 ☂️ 72% • 20:00: ☔️ +8℃ 44 ☂️ 87% • 23:00: ☔️ +3℃ 44 ☂️ 98% В Донецке солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков.

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