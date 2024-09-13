Волочкова назвала дочь Успенской несчастной ведьмой, выставив ее фото без зубов

Анастасия Волочкова обычно никогда не вступает в конфликты первой. У нее весьма яркий блог, в котором полно провокационных публикаций, однако, внимание она привлекает вовсе не ругательствами, а, например, шпагатами или откровенными танцами с Джигурдой.