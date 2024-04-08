Пассажиров задержанных из-за ЧП в Вязьме поездов обеспечат питанием

Обрушение путепровода в Вязьме привело к задержке ряда поездов Федеральной пассажирской компании. Пассажиры, которые вынуждены ждать продолжения движения четыре часа и более, будут обеспечены питанием, сообщили в Telegram-канале компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии