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Пассажиров задержанных из-за ЧП в Вязьме поездов обеспечат питанием

Пассажиров задержанных из-за ЧП в Вязьме поездов обеспечат питанием

Обрушение путепровода в Вязьме привело к задержке ряда поездов Федеральной пассажирской компании. Пассажиры, которые вынуждены ждать продолжения движения четыре часа и более, будут обеспечены питанием, сообщили в Telegram-канале компании.

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