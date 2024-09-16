Корабли Балтфлота «уничтожили» подлодку в ходе учений «Океан-2024»

Экипаж малого противолодочного корабля «Алексин» отработал задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника в ходе стратегического командно-штабного учения «Океан-2024» в акватории Балтийского моря.
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