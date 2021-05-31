В Красноярске открылся международный хаб «Аэрофлота»  

В международном аэропорту Красноярска имени Дмитрия Хворостовского открылся хаб «Аэрофлота». Он стал вторым базовым аэропортом после Шереметьево в Москве, заявил генеральный директор авиакомпании Михаил Полубояринов во время церемонии открытия .
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