В Красноярске открылся международный хаб «Аэрофлота»  

В международном аэропорту Красноярска имени Дмитрия Хворостовского открылся хаб «Аэрофлота». Он стал вторым базовым аэропортом после Шереметьево в Москве, заявил генеральный директор авиакомпании Михаил Полубояринов во время церемонии открытия .