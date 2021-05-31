Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Полиция будет работать только тогда, когда проблемы коснутся непосредственно руководства полиции. Или под страхом уво...Арестован второй ...
  • эд зах
    Документально подтверждено - сопротивление при задержании. Полицейского оправдать! И нечего называть преступника сиби...Участник конфликт...
  • Александр Фишкин
    Мало!Жителей Новосибир...

В Красноярске открылся международный хаб «Аэрофлота»  

В Красноярске открылся международный хаб «Аэрофлота»  

В международном аэропорту Красноярска имени Дмитрия Хворостовского открылся хаб «Аэрофлота». Он стал вторым базовым аэропортом после Шереметьево в Москве, заявил генеральный директор авиакомпании Михаил Полубояринов во время церемонии открытия .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх