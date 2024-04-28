Кампания 2024-2025: где могут быть нанесены основной и вспомогательные удары ВС РФ

Весной-летом 2024 года, судя по ряду признаков, может состояться широкомасштабное наступление ВС РФ. В зависимости от его результатов, осенью-зимой 2024-2025 годов произойдет либо контрнаступление ВСУ, либо очередное наступление российских войск, которое может оказаться решающим для исхода СВО.