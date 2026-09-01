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Финансовые расходы "Аптечной сети 36,6" в 17 раз превысили ее прибыль

Финансовые расходы "Аптечной сети 36,6" в 17 раз превысили ее прибыль

Чистая прибыль «Аптечной сети 36,6» по МСФО за первое полугодие 2026 года выросла в 6,7 раза, однако составила только 267 млн рублей при выручке 56,1 млрд.

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