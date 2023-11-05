В Братске прошел яркий флэшмоб, посвященный Дню народного единства

Яркий патриотический флэшмоб, посвященный Дню народного единства, прошел в жилом районе Энергетик. Около 120 детей и взрослых вышли на площадь перед учреждением культуры, чтобы дружно поздравить земляков с наступающим праздником.
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