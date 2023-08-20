Политика как она есть

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  • Василий
    Начнем с того, что при Димоне уничтожили подготовку инженеров вообще и ракетчиков-инженеров в часности (только ликвид..."Луна-25". Aftermath
  • Владимир Барышев
    90е это самое омерзительное время, произошедшее в моей жизни, это эпоха трех ублюдков, уничтоживших СССР, будь они пр...Святые девяностые...
  • Ольга Каширина
    Если не ошибаюсь, сложные отношения у НПО Лавочкина складывались  и до запуска "Луны-25".  Кажется, что их аппараты н..."Луна-25". Aftermath

"Луна-25". Aftermath

"Луна-25". Aftermath

Я не эксперт по космосу, поэтому даже не буду пытаться рассуждать, что там случилось. Этим пусть специально обученные люди занимаются, которые создадут комиссию и будут разбираться, анализируя весь массив наличных данных.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Вспомнила баба, когда девкой была . После правления ЕБН и это большой шаг вперёд .
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7 час.
Ольга Каширина
Если не ошибаюсь, сложные отношения у НПО Лавочкина складывались  и до запуска &quot;Луны-25&quot;.  Кажется, что их аппараты не долетали и до Марса и до Венеры, хотя такие попытки были еще в доельцинский период.  Конечно, обидно, но такая неудача для них не нова. Жаль. Тем более, что подобные полеты освоены уже Китаем.
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5 час.
В
Василий
Начнем с того, что при Димоне уничтожили подготовку инженеров вообще и ракетчиков-инженеров в часности (только ликвидация ракетных училищ включая Ростовское ) вывод один - Димон - где инженеры-специалисты?
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5 час.

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