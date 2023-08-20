"Луна-25". Aftermath

Ольга Каширина

Если не ошибаюсь, сложные отношения у НПО Лавочкина складывались и до запуска "Луны-25". Кажется, что их аппараты не долетали и до Марса и до Венеры, хотя такие попытки были еще в доельцинский период. Конечно, обидно, но такая неудача для них не нова. Жаль. Тем более, что подобные полеты освоены уже Китаем.