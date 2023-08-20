Я не эксперт по космосу, поэтому даже не буду пытаться рассуждать, что там случилось. Этим пусть специально обученные люди занимаются, которые создадут комиссию и будут разбираться, анализируя весь массив наличных данных.
"Луна-25". Aftermath
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ШКИПЕР
Вспомнила баба, когда девкой была . После правления ЕБН и это большой шаг вперёд .
Ответить
7 час.
Ольга Каширина
Если не ошибаюсь, сложные отношения у НПО Лавочкина складывались и до запуска "Луны-25". Кажется, что их аппараты не долетали и до Марса и до Венеры, хотя такие попытки были еще в доельцинский период. Конечно, обидно, но такая неудача для них не нова. Жаль. Тем более, что подобные полеты освоены уже Китаем.
Ответить
5 час.
В
Василий
Начнем с того, что при Димоне уничтожили подготовку инженеров вообще и ракетчиков-инженеров в часности (только ликвидация ракетных училищ включая Ростовское ) вывод один - Димон - где инженеры-специалисты?
Ответить
5 час.
Свежие комментарии