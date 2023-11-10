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Как общество воспринимает применение ИИ в бизнесе и быту

Как общество воспринимает применение ИИ в бизнесе и быту

ИИ в бизнесе Больше половины (61%) опрошенных уже используют ИИ в работе, 9% применяют его на постоянной основе, 21% хотели бы использовать, но не понимают, какую пользу он может принести, 18% вообще не планируют применять ИИ.

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