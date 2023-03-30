Иван Сусанин – патриот земли Русской

Константин Маковский. Иван Сусанин. 1914 г. Иван Сусанин Имя одного из русских героев обросло легендами и мифами, исследователи, поднимавшие эту тему, создали ряд версий, которые противоречат друг другу.
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