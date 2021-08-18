Пострадавшие от засухи хозяйства Удмуртии получат субсидии на 140 млн рублей

«Пострадавшим хозяйствам будет предоставлено два вида новых субсидий из российского и регионального бюджетов на общую сумму почти в 140 млн рублей», - цитирует ТАСС вице-премьера правительства УР - министра сельского хозяйства Ольгу Абрамову.