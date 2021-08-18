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Пострадавшие от засухи хозяйства Удмуртии получат субсидии на 140 млн рублей

Пострадавшие от засухи хозяйства Удмуртии получат субсидии на 140 млн рублей

«Пострадавшим хозяйствам будет предоставлено два вида новых субсидий из российского и регионального бюджетов на общую сумму почти в 140 млн рублей», - цитирует ТАСС вице-премьера правительства УР - министра сельского хозяйства Ольгу Абрамову.

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