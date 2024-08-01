Что полезнее — арбуз или дыня: ответ врача-эндокринолога

Последний летний месяц – это самое подходящее время для того чтобы наслаждаться дарами бахчи.Людям, которые привыкли выбирать фрукты, овощи и ягоды с точки зрения полезности, будет интересно узнать, что полезнее – арбуз или дыня.
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