Каллас высказалась о требованиях РФ по замороженным на Западе активам

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия имеет законные требования по отношению к своим замороженным на Западе активам, а поэтому для их передачи Украине необходимо найти решение этой проблемы.
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