Сжегший Коран радикал пригрозил Эрдогану новыми акциями из-за Швеции и НАТО

Лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан, который 21 января сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, пригрозил президенту Тайипу Эрдогану новыми акциями до тех пор, пока Швеция не вступит в Североатлантический альянс.