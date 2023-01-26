Вечерняя Москва

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Сжегший Коран радикал пригрозил Эрдогану новыми акциями из-за Швеции и НАТО

Сжегший Коран радикал пригрозил Эрдогану новыми акциями из-за Швеции и НАТО

Лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан, который 21 января сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, пригрозил президенту Тайипу Эрдогану новыми акциями до тех пор, пока Швеция не вступит в Североатлантический альянс.

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