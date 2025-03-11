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Началась новая война. США ударили по Канаде, Мексике и Китаю. Китай ответил первым

Началась новая война. США ударили по Канаде, Мексике и Китаю. Китай ответил первым

Царьград Коллаж Царьграда Президент США Трамп выполнил свою угрозу ввести болезненно высокие пошлины на импорт из Канады, Мексики и Китая.

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