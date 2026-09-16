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Глава Chevron Майк Вирт заявил о наступлении глобального топливного кризиса

Глава Chevron Майк Вирт заявил о наступлении глобального топливного кризиса

Глобальный топливный кризис уже наступил. Об этом на энергетической конференции в Остине (Техас) заявил глава Chevron Майк Вирт, сообщает The Wall Street Journal.

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