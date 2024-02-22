Артиллеристы показали ночную работу РСЗО «Торнадо-С» по скоплениям техники ВСУ

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» группировки войск «Запад» уничтожил пункты временной дислокации и скопления мест техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.
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