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Артиллеристы показали ночную работу РСЗО «Торнадо-С» по скоплениям техники ВСУ

Артиллеристы показали ночную работу РСЗО «Торнадо-С» по скоплениям техники ВСУ

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» группировки войск «Запад» уничтожил пункты временной дислокации и скопления мест техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

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