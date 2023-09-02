Федотов сыграл за ЦСКА, «Ак Барс» взял Кубок Открытия, в Европе закрылось трансферное окно, жеребьевка ЛЕ, «Фишт» не годится для футбола и другие новости

1. «Ак Барс» победил ЦСКА в 1-м матче регулярного сезона КХЛ. Казанцы в 3-й раз выиграли Кубок Открытия, разделив с «Динамо» 1-е место по числу побед.
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