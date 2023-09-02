Федотов сыграл за ЦСКА, «Ак Барс» взял Кубок Открытия, в Европе закрылось трансферное окно, жеребьевка ЛЕ, «Фишт» не годится для футбола и другие новости

Лена Мисько

Не знаю людей, кто бы им сегодня, с учетом его тренерского пути, восторгался. Но вратарем он был превосходным. Сменить Дасаева, официально, между прочим, признанного на тот момент лучшим вратарем мира, дорогого стоит. Играл уверенно, расчетливо, без лишних движений, без пустых эмоций, я бы сказала - с достоинством. А что было потом, то было потом. но воссоединяться мы уже больше не будем