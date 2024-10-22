Отняли ребенка у матери в Новосибирске судебные приставы по решению суда

В разбирательства между супругами из Казани пришлось вмешаться новосибирским судебным приставам. В УФССП по Новосибирской области поступил исполнительный документ из столицы Татарстана – до окончания суда несовершеннолетние дети конфликтующих супругов должны быть с отцом.