Запад готовил Грузии судьбу Украины

Эксперты: В случае открытия Грузией «второго фронта» армия России взяла бы Тбилиси @ Урбани Давид/ТАСС Tекст: Андрей Резчиков,Дмитрий Александров, Тбилиси Запад предлагал Грузии начать короткую войну с Россией, а затем перейти к партизанскому сопротивлению.