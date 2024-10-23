Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 684 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Чернявский
    Так держать !!!!!!!Крупнейший порт –...
  • В
    Красотка! Фигура прекрасная! Ножки оболденно красивые!Ищу мужа, мой вес...
  • Lana_Borei Иванова
    Ну, не отпуск же он взял. И не под стражей. Может совесть мучит? Тогда получится, что ошибки былиОшибка Генштаба. ...

Запад готовил Грузии судьбу Украины

Запад готовил Грузии судьбу Украины

Эксперты: В случае открытия Грузией «второго фронта» армия России взяла бы Тбилиси @ Урбани Давид/ТАСС Tекст: Андрей Резчиков,Дмитрий Александров, Тбилиси Запад предлагал Грузии начать короткую войну с Россией, а затем перейти к партизанскому сопротивлению.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх