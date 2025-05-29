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Дочь Заворотнюк показала фото с поминок по матери — все собрались за столом

Дочь Заворотнюк показала фото с поминок по матери — все собрались за столом

Прошел год со смерти актрисы. Анастасия Заворотнюк ПРЕСС-СЛУЖБА НТВПрошел год со смерти Анастасии Заворотнюк, и в этот печальный день вся семья актрисы сначала побывала на Троекуровском кладбище, а потом собралась на поминках.

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