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Нарижный о дуэте с Хаврониной: «Мотивация в том, что был вариант либо заканчивать, либо вставать в новую пару. Это логично»

Хавронина: Настроение отличное. Настрой боевой. Пара новая. Надо кататься. Нарижный: Как у любого спортсмена, задачи стоят максимально высокие, выиграть, что получится, а если не получится, выходить и пробовать еще.

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