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В Самаре узнали какие начинки выбирают для блинов

В Самаре узнали какие начинки выбирают для блинов

Аналитики "Яндекса" изучили поисковые запросы со словами "блины" и "блинчики", которые жители крупных городов задавали на прошлогодней Масленой неделе, и выяснили, как пекут блины в России и с чем потом их едят.

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