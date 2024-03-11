В Самаре узнали какие начинки выбирают для блинов

Аналитики "Яндекса" изучили поисковые запросы со словами "блины" и "блинчики", которые жители крупных городов задавали на прошлогодней Масленой неделе, и выяснили, как пекут блины в России и с чем потом их едят.
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