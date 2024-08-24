24 августа 2024 – Международная ночь летучих мышей: История и традиции даты

В последние полные выходные августа отмечается ночь летучих мышей. Главная цель этого мероприятия – развенчать миф и суеверия, связанные с летучими мышами и привлечь внимание общественности к существующим проблемам рукокрылых.
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