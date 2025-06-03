Германия не должна передавать дальнобойные крылатые ракеты Taurus киевскому режиму, поскольку их поставка создаст риск втягивания ФРГ в конфликт, заявил бывший военный советник экс-главы немецкого правительства Ангелы Меркель, бригадный генерал в отставке Эрих Вад.
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