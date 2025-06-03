Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Путря
    Автор! Объясните, пожалуйста, - на кой черт мне и многим сотням тысяч граждан России нужна эта , якобы, "информация" ...Экс-жена Тимура И...
  • Лариса Галахова
    Какая разница женщина , мужчина? Она враг и подлежит уничтожению.Марочко сообщил о...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    В гоге а нк в гаге🤣🤣🤣🤣🇺🇦🇺🇦🇺🇦Зеленский заявил,...

Генерал Вад: поставки ракет Taurus Киеву грозят втянуть ФРГ в конфликт

Генерал Вад: поставки ракет Taurus Киеву грозят втянуть ФРГ в конфликт

Германия не должна передавать дальнобойные крылатые ракеты Taurus киевскому режиму, поскольку их поставка создаст риск втягивания ФРГ в конфликт, заявил бывший военный советник экс-главы немецкого правительства Ангелы Меркель, бригадный генерал в отставке Эрих Вад.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх