Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 374 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса
    Мы верим в вас! Вы наша последняя надежда!ВСУ понесли за су...
  • Александр _
    Этот лозунг появился в первые дни СВО, но, увы, не от руководства страны.ВСУ понесли за су...
  • Валера Морозов
    Так, в годы войны не было Шойгу и ивановых. С такими «полководцами» войну бы не выиграли…Military Watch: Р...

Military Watch: Россия увеличивает выпуск Су-57 после боевого дебюта в СВО

Military Watch: Россия увеличивает выпуск Су-57 после боевого дебюта в СВО

На Дальнем Востоке России к 90-летию авиазавода в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ им. Ю.А. Гагарина) вели в эксплуатацию новые производственные мощности, предназначенные для увеличения выпуска истребителя пятого поколения Су-57.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МВ
Мстислав Водяной
Н - да! Аж целых 20 единиц в 2024 году. Напомните для сравнения, сколько истребителей выпускал СССР в годы ВОВ.
Ответить
2 час.
Валера Морозов
Так, в годы войны не было Шойгу и ивановых. С такими «полководцами» войну бы не выиграли…
Ответить
54 мин.

Картина дня

наверх