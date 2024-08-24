Military Watch: Россия увеличивает выпуск Су-57 после боевого дебюта в СВО

Н - да! Аж целых 20 единиц в 2024 году. Напомните для сравнения, сколько истребителей выпускал СССР в годы ВОВ.

Валера Морозов

Так, в годы войны не было Шойгу и ивановых. С такими «полководцами» войну бы не выиграли…