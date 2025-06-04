В центре Смоленска пройдет велофестиваль

Как рассказали в администрации областного центра, он состоится уже в воскресенье. Управление физической культуры и спорта администрации Смоленска приглашает всех желающих поучаствовать в Смоленском велофестивале – 2025.
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