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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Ливерпуля» наибольший интерес к Барколя. «Барса» не претендует на вингера «ПСЖ»

«Ливерпуль» проявляет наиболее конкретный интерес к вингеру «ПСЖ» Брэдли Барколя, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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