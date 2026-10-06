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Paramount купила Warner Bros. за 110 млрд долларов

Paramount купила Warner Bros. за 110 млрд долларов

Paramount Skydance закрыла сделку по покупке Warner Bros. Discovery. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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