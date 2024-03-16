Великий пост — 2024: начало и конец, календарь питания, духовный смысл

С 18 марта у православных начнется самый длительный и строгий пост. Великий пост — это особое время для многих верующих, когда они готовят свое тело и душу к самому важному православному празднику — Пасхе, встрече с воскресшим Спасителем.
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