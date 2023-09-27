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В Калининграде ответили на призыв Эстонии о переименовании города

В Калининграде ответили на призыв Эстонии о переименовании города

В правительстве Калининградской области предложили парламенту Эстонии подучить историю своей страны в ответ на призывы Таллина отказаться в эстонском языке от русского названия города Калининграда и заменить его Кенигсбергом, пишет РИА Новости.

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