Продукты питания для мценских детсадов закупали неконкурентным способом по максимальным ценам

Закупки продуктов питания для бюджетных учреждений Мценска вызвали вопросы проверяющих. Мценская Контрольно-счётная палата проверила использование бюджетных средств, выделенных 12 детским садам и городскому управлению образования.
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