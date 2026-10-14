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Более 160 тысяч наказов на тему ЖКХ вошли в новую Народную программу Подмосковья

Более 160 тысяч наказов на тему ЖКХ вошли в новую Народную программу Подмосковья

Более 160 тысяч наказов в новую Народную программу Подмосковья касаются ЖКХ. По сравнению с 2021 годом количество обращений по этой теме сократилось на 16%.

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