Тяжелая битва: Трамп все же начал присоединение Гренландии

Расходы на захват огромной территории и преодоление сопротивления могут быть компенсированы новыми доходами от добычи природных ресурсов Гренландии, которые включают редкоземельные минералы, медь, золото, уран и нефть.
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