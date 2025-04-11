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Несекретные материалы

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Тяжелая битва: Трамп все же начал присоединение Гренландии

Тяжелая битва: Трамп все же начал присоединение Гренландии

Расходы на захват огромной территории и преодоление сопротивления могут быть компенсированы новыми доходами от добычи природных ресурсов Гренландии, которые включают редкоземельные минералы, медь, золото, уран и нефть.

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