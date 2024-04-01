1 апреля на Руси отмечали праздник "Грязную Дарью". Прозвали его так за то, что к этому дню уже активно таяли снега.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
1 апреля на Руси отмечали праздник "Грязную Дарью". Прозвали его так за то, что к этому дню уже активно таяли снега.