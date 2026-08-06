Автомобиль влетел в толпу пешеходов на островке безопасности в центре Омска. Автомобиль «Лада» врезался в столб и наехал на людей, переходивших дорогу на улице Масленникова.
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Автомобиль влетел в толпу пешеходов на островке безопасности в центре Омска. Автомобиль «Лада» врезался в столб и наехал на людей, переходивших дорогу на улице Масленникова.
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