Отравившихся шаурмой жителей Карелии просят дать о себе знать

Следственный комитет просит связаться со следователями пострадавших от отравления жителей Сегежи Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело по факту массового отравления шаурмой жителей Сегежи.
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