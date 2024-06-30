В Твери откроется летняя мастерская дизайна для молодежи

8 июля в Тверском императорском дворце начнёт работу летняя мастерская дизайна. Здесь молодые люди смогут получить теоретические знания и практические навыки в сфере графического дизайна, узнать нюансы основ композиции и развить художественный вкус.
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