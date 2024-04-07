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Военное обозрение

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Начало западного похода туменов Субэдэя и Джэбэ

Начало западного похода туменов Субэдэя и Джэбэ

Субэдэй-багатур и Джэбэ-нойон до 1220 года, начало их знаменитого похода на запад, погоня за хорезмшахом Мухаммедом II, разгром войск грузинского царя Георгия IV, лезгин, аланов и половцев .

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