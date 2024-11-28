ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Депутаты Госдумы РФ рассмотрят законопроект, согласно которому школам будет запрещено принимать детей мигрантов, которые не знаю русский язык.
Госдума может запретить школам принимать не знающих русский язык детей мигрантов
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Дмитрий Гурин
"..........не знаю русский язык......." ................. это понятие настолько растяжимое что может создать эффект "растянутой резинки". Что значит "не знают"? Не могут общаться на нем в повседневной жизни? Не могут просто понять школьную программу первого месяца первого класса? Или просто не хотят учить и понимать русский язык? У меня например возникает вопрос!!! Почему в России мы должны учить бесплатно детей мигрантов с временной регистрацией? Родители приехали сюда якобы на заработки НЕ НАЙДЯ ДОСТОЙНУЮ РАБОТУ У СЕБЯ НА РОДИНЕ??? Опять же вопрос....ПОЧЕМУ???
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