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Госдума может запретить школам принимать не знающих русский язык детей мигрантов

Госдума может запретить школам принимать не знающих русский язык детей мигрантов

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Депутаты Госдумы РФ рассмотрят законопроект, согласно которому школам будет запрещено принимать детей мигрантов, которые не знаю русский язык.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;..........не знаю русский язык.......&quot; ................. это понятие настолько растяжимое что может создать эффект &quot;растянутой резинки&quot;. Что значит &quot;не знают&quot;? Не могут общаться на нем в повседневной жизни? Не могут просто понять школьную программу первого месяца первого класса? Или просто не хотят учить и понимать русский язык? У меня например возникает вопрос!!! Почему в России мы должны учить бесплатно детей мигрантов с временной регистрацией? Родители приехали сюда якобы на заработки НЕ НАЙДЯ ДОСТОЙНУЮ РАБОТУ У СЕБЯ НА РОДИНЕ??? Опять же вопрос....ПОЧЕМУ???
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