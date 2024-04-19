20 тайных договоренностей: какую сделку Пашинян заключил с Западом

Гарибян Сусанна

Да, Армения идёт к пропасти, в которую и упадёт. Странно, что народ, который много веков боролся за своё существование и получил передышку только попав под влияние России забыл свою историю. Предали Карабах, кстати сами карабахцы всегда ожидали такой подлости от Еревана, знаю это от своих родственников из Степанакерта и теперь понимаю, почему моя свекровь предостерегала меня от дружбы с ереванскими армянами. Попадут армяне, как кур в ощип с таким президентом и новыми друзьями, это им на роду предначертано. Наверно и мы, что-то потеряем, но нам не привыкать. Всё в руках Божьих. Это испытание не наше, а армянское. А нам надо прервать с предателями всякие отношения, выпроводить всех, кто вызывает подозрение и наблюдать , что будет дальше. С Арменией разберётся Иран, Азербайджан и Турция.