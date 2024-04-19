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20 тайных договоренностей: какую сделку Пашинян заключил с Западом

20 тайных договоренностей: какую сделку Пашинян заключил с Западом

Как выглядит предатель и враг народа Армении? Вот так: 20 тайных договоренностей: какую сделку Пашинян заключил с Западом 4.

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Комментарии
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Дмитрий Пузанов
Кошка бросила котят - это Путин виноват!😊😀
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6 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
Вашего - провал. А нашего - достижение: ещё одних дармоедов со своей шеи первесили на шею ЕС.
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6 час.
Гарибян Сусанна
Да, Армения идёт к пропасти,  в которую и упадёт. Странно, что народ, который много веков боролся за своё существование и получил передышку только попав под влияние России забыл свою историю. Предали Карабах, кстати  сами карабахцы всегда  ожидали такой подлости от Еревана, знаю это от  своих родственников из Степанакерта и теперь понимаю, почему моя свекровь предостерегала меня от дружбы с ереванскими армянами. Попадут армяне, как кур в ощип с таким президентом и новыми друзьями, это им на роду  предначертано. Наверно и мы, что-то потеряем, но нам не привыкать. Всё в руках Божьих. Это испытание не наше, а армянское. А нам надо прервать с предателями всякие отношения, выпроводить всех, кто вызывает подозрение и наблюдать , что будет дальше.  С Арменией разберётся Иран, Азербайджан и Турция.
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2 час.

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